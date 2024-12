Anteprima24.it - Grande successo per la II edizione di “Ritorno ai Mercanti – Un novembre d’arte”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa domenica 1 dicembre 2024 la IIdi “ai– Un”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno e cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere gli artigiani, favorendone l’incontro con il territorio. Nei cinque fine settimana in cui si è sviluppato il ricco cartellone di eventi, sono almeno duemila le persone che hanno partecipato, senza contare i tanti turisti che hanno visitato le tre mostre per tutto il tempo della manifestazione. “A conclusione di questa seconda– spiega Matteo Caputo, presidente di Claai Salerno – sono piacevolmente sorpreso del notevoleriscontrato. È stato davvero, come recitava il sottotitolo, unche ha coinvolto il mondo dell’artigianato, della musica, delle mostre e della cultura.