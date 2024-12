Gnocchi con funghi e pecorino

Leggi su Donnaup.it

con: un primo piatto irresistibile!Glisono un classico della cucina italiana, amati per la loro versatilità e semplicità. In questa ricetta, li abbiniamo al gusto intenso deiporcini e al sapore deciso del, creando un piatto saporito e perfetto per ogni occasione.IngredientiPer gli2 patate medie1 uovo300 g di farina 00Q.b. di farina di semola (per spolverare)Q.b. di salePer il condimento200 g diporcini freschi (o surgelati, se fuori stagione)20 g di burro1 cipollagrattugiato (a piacere)Q.b. di sale finoQ.b. di prezzemolo frescoPreparazione1. Prepara gliCuoci le patate in abbondante acqua salata fino a quando saranno morbide.Scolale, lasciale intiepidire, poi pelale e schiacciale con una forchetta o uno schiacciapatate fino a ottenere una purea liscia.