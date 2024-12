Lettera43.it - Francia, Macron sulle possibili dimissioni: «È fantapolitica, io resto fino alla fine»

In visita a Riad, Emmanuelha smentito categoricamente le richieste diprovenienti da alcuni esponenti dell’opposizione, dendole «». Il presidente francese, ha ribadito la sua intenzione di completare il mandatoal 2027, affermando: «Non ha senso. Sono stato eletto due volte dal popolo francese e resteròall’ultimo secondo per essere utile al Paese». Intervenendo anchetensioni legate al voto di sfiducia promosso dsinistra e appoggiato da Marine Le Pen,ha dichiarato: «Non posso credere che il Rassemblement National voterà una mozione che insulta i suoi elettori e denuncia il suo programma. Sarebbe un cinismo insostenibile».Il primo ministro francese Michel Barnier (Imagoeconomica).Michel Barnier: «Un appelloresponsabilità per evitare la sfiducia»A poche ore dal voto il primo ministro Michel Barnier ha espresso cauto ottimismo sulla tenuta del governo.