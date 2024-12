Calciomercato.it - Formula creativa o scambio per il nuovo bomber: la Juventus torna sotto

Non solo il reparto difensivo: il Dt bianconero Giuntoli si muove anche per l’attacco in vista del mercato di gennaioLafrena ancora in campionato, praticamente senza mezza squadra e con la rosa decimata per via degli infortuni che hanno colpito i bianconeri in questa prima parte di campionato.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itCoperta cortissima in difesa e attacco, con Thiago Motta che contro Aston Villa e Lecce è stato costretto a ricorrere a Weah da falso nueve vista l’indisponibilità di Vlahovic, ancora ko per il problema muscolare rimediato con la Serbia. Ai box nel reparto offensivo restano anche Milik e Nico Gonzalez, con l’argentino che spera di recuperare in tempo per la prossima sfida in casa con il Bologna. Contro i felsinei dovrebbere anche Vlahovic, mentre per il polacco ex Napoli toccherà aspettare ancora qualche settimana.