Fagioli porta i soldi per gennaio, Koop e Yildiz si pestano i piedi | VIDEO CM.IT

Tante le voci in vista del calciomercato diper la Juventus, mentre tengono banco anche le prestazioni dimeinersIl pareggio di Lecce, arrivato allo scadere del secondo tempo grazie alla rete di Ante Rebic, brucia ancora in casa Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la vetta della classifica, con in testa il Napoli di Antonio Conte, si allontana, mentre il Milan di Paulo Fonseca si avvicina.Teunmeiners (LaPresse) – Calciomercato.itLa prestazione, è inutile girarci intorno, è stata ancora una volta negativa e l’allenatore Thiago Motta, nonostante abbia diversi assenti imnti, comincia ad essere nel mirino della critica. Alcune scelte fanno discutere, altre sono dettate dall’emergenza, altre ancora da buchi nella rosa che dovranno essere colmate nella prossima sessione di calciomercato.