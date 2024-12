Quifinanza.it - Evasione fiscale tra gli arbitri, anche Rocchi e Orsato indagati nell’inchiesta Figc

I fischietti italiani multati dal Fisco adesso rischiano conseguenzesul lato sportivo. La procura dellaha aperto un’indagine sul gruppo di circa 50internazionali sanzionati per aver non aver pagato le tasse sui compensi incassati dalla Uefa per le partite dirette all’estero. Una conseguenza quasi inevitabile dell’alto tasso diaccertato dalla Guardia di Finanza, che rischia di rappresentare un terremoto per la categoria. Soprattutto considerando il coinvolgimento di due figure apicali come il designatore di Serie A e B, Gianluca, e l’ex fischietto Daniele, per anni punto di riferimento in Italia.L’inchiestaL’indagine sportiva è partita da un esposto ricevuto dal procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer, lo scorso 20 novembre e presentato al capo della procura federale della, Giuseppe Chiné.