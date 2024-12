Gamberorosso.it - "Esportazioni di vino italiano nel 2024 sopra 8 miliardi di euro". La previsione inaspettata di Wine Monitor

Con buona probabilità, ilpotrà mettere sotto l'albero di Natale il raggiungimento dell'obiettivo degli 8didi valore esportato. Da alcuni anni, l'Italia sfiora questo traguardo senza raggiungerlo. Ma ilpotrebbe invertire la rotta: ne avevamo parlato sul settimanale Tre Bicchieri nei mesi scorsi, analizzando i dati Istat sul commercio estero di luglio e di agosto, e a confortare le prime impressioni arriva la stima ufficiale di Nomisma: «Il, pur tra mille difficoltà, dovrebbe chiudersi con un segno positivo nell’exportil 4 per cento, arrivando così a superare, seppur di poco, la fatidica soglia degli 8di». Ma attenzione: il bilancio complessivo del mercato delmade in Italy resta decisamente in chiaroscuro, dal momento che, se si guarda alle vendite sul mercato nazionale nel canale moderno, i 9 mesi(dopo un 2023 a -3% in Gdo) perdono ancora l'1,5% a volume e «difficilmente si riuscirà a recuperare entro Capodanno».