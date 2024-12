Empoli città del Natale | si illuminano 26 alberi

Leggi su Corrieretoscano.it

del: si26.Ildiarriva anche nei quartieri e nelle frazioni. Dopo che nel 2023 erano stati disposti su tutto il territorio 17 alberelli per illuminare le festività, l’amministrazione comunale ha deciso di implementare questo sforzo raggiungendo quota 26per il 2024. Sono stati inseriti in luoghi ben visibili e molto frequentati, come davanti a chiese, scuole, circoli, farmacie, e rappresentano la volontà di avvicinare il calore delle feste non solo con la grande manifestazione didel, ma pure nelle tante località disseminate a est, ovest e sud del centro storico. L’attenzione della giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi verso queste aree è alta, come testimoniato dal Piano delle Frazioni e dei Quartieri.