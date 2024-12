Ilrestodelcarlino.it - Degustazioni, musica e laboratori. Tre giorni con "Birrifici aperti"

Microo Resina a Potenza Picena,o Laurus - BrewPub Agricolo a Recanati,o MalaRipe a Pollenza,o Sothis a Morrovalle, Birra MC - 77 a Serrapetrona eo Il Mastio a Colmurano da venerdì a domenica saranno i protagonisti, per la provincia di Macerata, di "Bam –Marche". Per il secondo anno consecutivo si rinnova infatti l’appuntamento con imarchigiani, pronti ad accogliere appassionati, curiosi e buongustai per un weekend all’insegna delle migliori birre agricole e artigianali, del territorio e delle sue storie. In tutta la regione, iaprono le loro porte al pubblico per offrire un’esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione. Organizzato grazie all’iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura della Regione, in collaborazione con La Catasta, le associazioni locali e i produttori, Bam è un evento pensato "per valorizzare le eccellenze locali che rendono unico il patrimonio brassicolo marchigiano che, da anni, ottiene ottimi riscontri in tutto il Paese", spiegano i promotori.