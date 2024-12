Ilfattoquotidiano.it - Da due anni senza medico di base, gli abitanti del borgo calabrese scrivono ai pm: “Come nel terzo mondo, noi privati del diritto alla salute”

“Siamo statidel”. Lo ripete Luigi Stillitano, presidente dell’associazione “Stilo e dintorni”, con cui ha lanciato una petizione per denunciare la mancanza, da ormai due, di undineldi Stilo, 2.500 anime in provincia di Reggio Calabria. In periodi diversi, infatti, sono andati in pensione entrambi i dottori in servizio in paese inall’accordo collettivo nazionale, che prevede undi medicina generale ogni mille.“Dopo il pensionamento del dottor Speziale, professionista di riferimento per tutti noi stilesi, si sono avvicendati diversi medici diche, però, hanno preferito trasferirsi in altre zone. A garantirci l’assistenza sanitaria c’è sempre stato il dottor Manno. Ogni certezza è crollata duefa, quando è andato in pensione anche lui” spiega Stillitano.