Ilfattoquotidiano.it - Cucina, forno e frigoriferi acquistati con soldi della Regione Puglia: indagato lo chef stellato Michele Minchillo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Viaggi internazionali, attrezzatura da, quote per acquistare case: per passare dalle stelle alle stalle basta un’inchiestamagistratura. Ieri mattina la Guardia di Finanza ha eseguito sequestri per un ammontare di 400 mila euro tra Bari, Torino, Cremona e Lodi. Il decreto, firmato dalla Gip di Bari Antonella Cafagna, è stato richiesto dal pm Baldo Pisani nell’ambito dell’inchiesta che vedelo, foggiano d’origine ma da cinque anni risiedente a Crema. Proprio nel comune lombardo, la 31enne promessaitaliana aveva aperto nel 2019, e chiuso nel giugno scorso, il ristorante Vitium, una stella Michelin e due forchette del Gambero Rosso.Conrisultano indagati, con le accuse a vario titolo di falso, riciclaggio, peculato, autoriciclaggio e utilizzo di beni e denaro di provenienza illecita, anche il padre Matteo (ex direttore generale e amministrativo dell’Agenzia del Turismo, scomparso nell’agosto 2023), la madre Sandra Garau, la sorella Laura e Vito Mastrorosa, responsabile dell’ufficio pagamento dell’ente, oggi in pensione.