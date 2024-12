Lapresse.it - Corea del Sud, cos’è la legge marziale: significato e storia

Ladel Sud ha dichiarato lad’emergenza accusando l’opposizione di simpatizzare con ladel Nord. Il parlamento sudno ha votato contro la decisione del presidente Yoon Suk Yeol, revocando immediatamente la sua dichiarazione. Malae cosa comporta?la, i precedentiLaè quel complesso di norme che entrano in vigore durante eccezionali circostanze come guerre, insurrezioni, colpi di Stato, rivoluzioni o catastrofi naturali di grave entità. Nel periodo in cui è in vigore, lacomporta la sospensione delle garanzie costituzionali e delle leggi scritte di uno Stato. Il potere passa nelle mani dell’Esecutivo, cui viene delegata la gestione della situazione di emergenza. Le autorità militari possono assumere poteri di polizia e di controllo dell’ordine pubblico.