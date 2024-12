Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud, brusco calo per il cambio dello won con il dollaro. Samsung affonda negli scambi all’estero

Immediate le ripercussioni sui mercati di ciò che sta accadendo indel Sud. La valuta locale, il won, è crollata subito dopo l’annuncio della legge marziale. Unsi cambiava con poco più di 1.400 won, ora con con quasi 1.450, ai minimi da due anni. L’Etf Msci che “traccia” la borsa di Seul, scende di oltre il 5% sui mercati statunitensi. Le azioni di, la più grande azienda del paese, stanno perdendo circa il 7%(la borsana è già chiusa, ndr).Possibili impatti potrebbero riguardare anche utilizzatori esteri di microprocessori che dipendono da fornitureni. Nvidia utilizza ad esempio componenti forniti da SK Hynix per i suoi prodotti, molto ricercati per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.L'articolodel Sud,per ilwon con il