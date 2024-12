Ilrestodelcarlino.it - Col Rytas sarà quasi spareggio

Ieri pomeriggio la Pallacanestro Reggiana ha svolto l’ultimo allenamento al PalaBigi prima di partire per Vilnius dove domani, dalle 18,30, affronterà ilper quello cheprobabilmente una sorta di ‘’ per il primo posto nel girone. Chiudere in testa al raggruppamento, lo ricordiamo, significherebbe approdare direttamente ai playoff, mentre arrivare secondi o terzi costringerebbe Winston e soci ad affrontare i play-in. I biancorossi torneranno poi in Italia nella giornata di giovedì, ma sabato saranno già in viaggio nuovamente, questa volta verso Napoli, dove domenica a mezzogiorno affronteranno i partenopei degli ex Dalla Salda e Llompart, attualmente all’ultimo posto in classifica senza nemmeno una vittoria all’attivo (bilancio 0-9). In una di queste due gare cianche l’atteso esordio di Kenneth ‘Manimal’ Faried che avrà però bisogno di qualche settimana di rodaggio per calarsi al meglio nel sistema di coach Priftis che ultimamente ha fruttato alla Unahotels quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa.