Calcio in tv, la svolta: la Serie B su Amazon Prime Video

B in tv, nuova esperienza di visione per i tifosi con lo sbarco sull’emittente digitale: ufficializzato l’accordo con la Lega cadettaLe emittenti televisive, satellitari e streaming cercano di allargare sempre più la propria offerta di contenuti, come sappiamo. Uno dei fattori importanti per attrarre nuovo pubblico è quello dei contenuti sportivi e in particolar modo di, con una proposta che si fa sempre più diversificata tra i vari abbonamenti.in tv, la: laB sumercato.it (fonte: © LaPresse) Sta cercando di espandere la possibilità di fruire dei propri contenuti anche il campionato calcistico diB, che vuole aumentare il suo appeal rispetto agli ultimi anni e per certi versi ci sta riuscendo. Il grande equilibrio e le partite estremamente combattute in cadetteria rivestono una certa attrattiva non soltanto presso i tifosi delle squadre impegnate nel torneo, ma anche negli spettatori neutrali.