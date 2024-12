Thesocialpost.it - Caceres, il giallo della moglie morta cadendo dal settimo piano: sospetti sull’ex calciatore

Femminicidio, suicidio o morte accidentale. Le indagini sul decesso di Raquel Candia, 45 anni, compagna dell’exFernando, sono immerse in un clima di shock e incertezze. Il pubblico ministero incaricato del caso non esclude alcuna ipotesi, mentre gli inquirenti stanno esaminando i primi indizi raccolti sul luogo dell’incidente. La donna è caduta daldi un edificio a Ramos Mejía, nella provincia di Buenos Aires, e il suo corpo è stato rinvenuto nel cortile interno del palazzo.Leggi anche: Irlanda, bimba di 8 anni difende la madre dalle coltellate del compagno e muoreAll’interno dell’appartamento si trovava anche, ex difensore di celebri squadre come Boca Juniors e River Plate, costretto su una sedia a rotelle dal 2009 dopo aver subito gravi ferite da un proiettile alla testa, causate da un tentativo di rapina.