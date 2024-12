Ilfogliettone.it - Bove, buone notizie dall’ospedale: estubato, vigile e in ripresa

Grande sospiro di sollievo per Edoardo, il giovane giocatore della Fiorentina che domenica pomeriggio, durante il match contro l’Inter allo stadio Franchi, ha vissuto un momento drammatico. Accasciatosi al 17° minuto del primo tempo,ha perso conoscenza, provocando grande apprensione tra compagni, avversari e tifosi. Trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Careggi di Firenze, il centrocampista è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico.Ieri mattina, il giocatore è statoe ha ripreso conoscenza. Secondo il bollettino medico, è sveglio, lucido e in grado di interagire: ha parlato con la famiglia, i compagni e lo staff tecnico, mostrando segnali rassicuranti. Esclusi danni neurologici e cardiologici, come già ipotizzato nel comunicato congiunto diffuso ieri dalla Fiorentina e dall'ospedale Careggi.