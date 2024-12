Lanazione.it - Ateneo di Pisa, effetto tagli. A rischio le sottoscrizioni alle riviste scientifiche

, 3 dicembre 2024 – “È da quando Galileo ha ispirato il metodo scientifico moderno che i ricercatori di tutto il mondo comunicano i risultati dei loro studi pubblicandoli suinternazionali. In questo modo la conoscenza umana avanza, e si trasferisce in ogni campo dagli ospedali, all’industria. Eppure l’Università diha deciso di cancellare la sottoscrizione a gran parte di questelasciando i ricercatori nell’impossibilità di leggere i lavori altrui o pubblicarne di nuovi ad accesso aperto per la comunità scientifica”. L’annuncio arriva direttamente da Claudio Colaiacomo, vice presidente con delegarelazioni istituzionali del gruppo olandese Elsevier, editore di testate in ambito medico e scientifico, che dice di avere già “raccolto le preoccupazioni della comunità scientifica dell’no”.