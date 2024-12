Ilrestodelcarlino.it - Angelini sempre più in crisi. Quarta sconfitta consecutiva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non esce dalla situazione critica l’Elettromeccanicache nel campionato di volley di serie B1 femminile incassa lain casa del Clementina 2020, arrendendosi al tiebreak (25-19, 15-25, 22-25, 28-26, 15-12). Archiviato un brutto primo set, Cesena ruggisce nel secondo, ma già nel terzo inizia ad incassare alcuni contraccolpi pericolosi, dilapidando poi sei match point nel quarto e sgretolandosi nel quinto e decisivo parziale contro le difese delle avversarie. A livello individuale, la migliore realizzatrice è stata Vecchi (21 punti di cui 2 ace e 1 muro), molto buono il rientro di capitan Benazzi che ha firmato 19 punti di cui 5 muri e 1 ace ed è stato convincente pure il contributo di Caniato (13 punti di cui 1 ace, 5 muri e il 50% in attacco). L’ElettromeccanicaCesena, abbacchiata, se ne torna dunque a casa con un solo punto in più, quello conquistato con l’accesso al tiebreak, rimanendo al quarto posto in classifica con 15 lunghezze.