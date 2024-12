Amica.it - Anatomia del mullet punk di Rita Ora ai British Fashion Awards

Leggi su Amica.it

Quasi irriconoscibile. Ma è lei o non è lei?Ora ha sorpreso il pubblico e i partecipanti dei2024 con un look (e, soprattutto, un hairlook) diverso e inaspettato. Ai premi inglesi della moda, la cantante 34enne ha sfoggiato uno stilee androgino. I lunghi capelli castani hanno lasciato spazio a unbiondo e strutturato, con punte all’insù e e ciocche lunghe sul collo. Anche le sopracciglia sono decolorate di biondo.Alla Royal Albert Hall di Londra, dove si sono svolti iOra era accompagnata dalla madre Vera, anche lei in pieno stile: entrambe in blazer oversize, camicie maschili e braccialetti e anelli steam. Che coppia! Guarda di più nel video di Amica.it.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdeldiOra aiAmica.