Alfonso Carracci muore ne L'Amica Geniale 4, perché si è suicidato

4,. Chi è nella serie tvUn’altra sconvolgente morte si è verificata ne4. Si tratta di, personaggio di spicco della serie tv, che tutti noi conosciamo come il figlio di Don Achille e cugino di Stefano, sposato con Lila.era compagno di classe della protagonista, Elena Greco, e spesso la sostiene nei momenti difficili.è raffigurato come un amico gentile e solidale, e si dichiara anche gay nella serie, condividendo questo dettaglio personale con Elena. Con Lila ha un rapporto speciale. Mae come è mortone4 ?La morte di, il funerale e l’ira di LilaIl corpo senza vita diviene ritrovato in una spiaggia all’alba da alcuni pescatori.