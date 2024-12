Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2024 ore 08:15

DEL 2 DICEMBREORE 07.20 TOMMASO RENZIBUONA DOMENICA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE DELA CAPITALE, TRAFFICO INCOLONNATO A PARTIRE DA COLLEFERROSPOSTIAMOCI SULA RACCORDO DOVE LE CODE INTERESSANO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINATRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZOINE DEL CENTRO DELLA CAPITALEANDIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA FORTEMENTE RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMORALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARAI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBEMOLTO TRAFFICATA LA PONTINA DOVE I RALLENTAMENTI INTERESSANO I TRATTI TRA VIA LAURENTINA-POMEZIA, CASTELNO-CASTEL DI DECIMA E SPINACETO-RACCORDO IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALECI FERMIAMO QUI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral