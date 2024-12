Bergamonews.it - Valentina Lanfranchi riconfermata garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Bergamo.è statadei, un incarico che ricopre con impegno dal 2019. La nomina è stata formalizzata nei giorni scorsi con un decretoGiunta comunale di Bergamo. “Ringrazio la Sindaca di Bergamo per la nomina ricevuta. Come nei 5 anni precedenti, farò il possibile per rispondere alle tante problematiche del carcere di Bergamo ed essere utile ai nostri detenuti”, ha dichiarato.Nel suo ruolo, laha sempre cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà quotidiane che i detenuti devono affrontare, promuovendo anche iniziative di supporto e reintegrazione. Durante il suo mandato,ha collaborato con diverse istituzioni e associazioni per migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari, facendotutela deifondamentali unasue priorità.