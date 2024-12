Unlimitednews.it - Usa, Trump attende l’insediamento tra nuove nomine e decisioni tempestive

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In attesa della cerimonia di insediamento del 20 gennaio, gli Stati Uniti stanno vivendo in questi giorni una fase di transizione. Il presidente eletto Donaldha annunciato una serie dida adottare tra cui l’import da Cina, Messico e Canada e misure in merito alla deportazione di migranti “illegali”.Intanto le ultimedel presidente uscente Joe Biden fanno sorgere numerosi interrogativi tra interventi tardivi in favore dell’Ucraina, il via libera all’utilizzo di missili americani sul territorio russo e l’annuncio della grazia al figlio Hunter. Su quest’ultimo aspettoha rilasciato un commento ironico sul suo social Truth, domandandosi se la grazia possa essere estesa anche “agli ostaggi del 6 gennaio 2021, imprigionati per anni”, per quello che sarebbe “un abuso e un errore giudiziario”.