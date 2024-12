Biccy.it - This Is Me, omaggio a Michele Merlo e Pier Silvio Berlusconi super ospite dell’ultima puntata

Is Me è il vero successo (se non l’unico) di Canale 5 di questa stagione televisiva e mercoledì sera chiuderà i battenti con la terza e ultima. Fra gli ospiti ci sarà addiritturaal suo debutto televisivo in un programma condotto dalla sua compagna, Silvia Toffanin.e Toffanin si sono conosciuti per la prima volta nel 2001 durante una partita di beneficenza del Milan. All’epoca lei aveva 22 anni ed era una Letterina di Gerry Scotti per Passaparola mentre lui era il rampollo della dinastia, nonché vicepresidente Mediaset. Dopo nove anni insieme nel 2010 è nato il loro primo figlio Lorenzo Mattia, mentre nel 2015 è nata la seconda figlia, Valentina Sofia.Oltre il compagno, Silvia Toffaninrà anche alcuni ex allievi di Amici come Riki (che farà un, cantautore scomparso nel 2021 in seguito a una leucemia fulminante), Gaia, Wax, Giulia Stabile, Dustin Taylor, Giulia Pauselli, Elodie, Enrico Nigiotti, Alberto Urso.