Iltempo.it - Tavares? "Grandi risultati", il messaggio lunare di Elkann ai dipendenti

Leggi su Iltempo.it

La politica chiede a gran voce a Johndi riferire in Parlamento sulla situazione di Stellantis, oggi crollata in Borsa dopo le dimissioni dell'ad Carlos. "Da italiano sono offeso dalla gestione deglie dalle cifre che si stanno leggendo a proposito della fuga dell'ex amministratore delegato - ha detto per esempio il leader della Lega Matteo Salvini, che parte dalle voci di una "buonuscita" di 100 milioni di euro - Conto che rendano conto al Parlamento e ai cittadini di come hanno speso, evidentemente male, i soldi che gli italiani hanno dato a questa che una volta era una grande azienda italiana negli anni". In questo contesto, arriva il videodiaidel gruppo dell'auto. "Oggi mi trovo ad Auburn Hills e, nelle prossime settimane, cercherò di raggiungere il maggior numero di sedi e di incontrare di persona il maggior numero di voi.