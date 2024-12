Lapresse.it - Stellantis, Salvini: “È disgustoso, sono offeso dalla gestione Elkann”

“È, quello che sta accadendo è semplicemente. Un tracollo economico, peraltro preannunciato grazie alle politiche demenziali pseudo green imposte da Bruxelles, con una persona che rischia di chiudere fabbriche e licenziare migliaia di dipendenti e va via con un bottino di decine di milioni di euro, con degli azionisti che non riesco a commentare. Perché qualunque impresa al mondo dovrebbe rendere conto del denaro pubblico che ha incassato e che ha evidentemente sperperato. Quindi da italianodegli“. Così il ministro dei Trasporti, Matteo, a margine del ‘Transatlantic Award Gala Dinner’ organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy a Milano, in merito alla situazione di, il giorno dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Carlos Tavares.