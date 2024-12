Notizie.com - Stellantis, le dimissioni di Tavares e l’arrivo di Elkann. Qual è il futuro dell’auto in Italia

Momento nero per l’auto ine in Europa. Dopo ledi Carlosda, i partiti chiedono adi riferire in Parlamento. Dopo ledel portoghese Carlos, amministratore delegato di, la guida dell’azienda sarà affidata a un comitato presieduto da John. I partitini chiedono un piano industriale e di parlare con lui il prima possibile., ledidiè ilmotive in(Ansa Foto) – notizie.comÈ stato proprio Taveres a comunicare le suealla premier Giorgia Meloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia era nell’aria da tempo: ha lasciato il suo posto in anticipo rispetto a quanto previsto con decisione irrevocabile. Il consiglio di amministrazione ha accettato le sueringraziando il manager per il lavoro svolto fino ad oggi.