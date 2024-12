Lapresse.it - Sanremo, i vincitori delle edizioni targate Conti, Baglioni e Amadeus

Nei tre anni di gestione Carlosono stati questi idel Festival di: nel 2015 Il Volo con ‘Grande amore’, secondo posto per Nek con ‘Fatti avanti amore’ e terzo per Malika Ayane con ‘Adesso e qui’. Nel 2016 vinsero gli Stadio con ‘Un giorno mi dirai’, davanti a Francesca Michielin (‘Nessun grado di separazione’) e Giovanni Caccamo-Deborah Iurato (‘Via da qui’). Nel 2017 (edizione condotta con Maria De Filippi) successo per Francesco Gabbani con ‘Occidentali’s Karma‘, davanti a Fiorella Mannoia con ‘Che sia benedetta’, terzo posto per Ermal Meta con ‘Vietato morire’.I due Festival di ClaudioTraci sono stati i due Festival di Claudio, che hanno premiato nel 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’ (secondo posto per ‘Una vita in vacanza’ dello Stato sociale e terzo per Annalisa con ‘Il mondo prima di te’) e nel 2019 Mahmood con ‘Soldi’, che soffiò la vittoria a Ultimo con ‘I tuoi particolari’.