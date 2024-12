Puntomagazine.it - Presentazione delle Creazioni Natalizie Solidali: Un’iniziativa per Sostenere l’AIL

Un evento di beneficenza con ledel laboratorio di lavori a maglia e uncinetto, perl’acquisto di visori per alleviare il dolore durante le tecniche mediche invasiveMercoledì 4 dicembre alle ore 18.00 c / o il Centro Sociale si terrà l’evento direalizzate dal laboratorio dei lavori a maglia ed uncinetto attivato da Salerno Solidale in collaborazione all’Associazione Maniga.Quest’anno grazie alle palline di Natale realizzate ad uncinetto dalle signore del laboratorio si contribuirà aper l’acquisto di speciali visori mirati ad allievare il dolore durante le tecniche mediche invasive. Al fianco di Salerno Solidale, parteciperanno all’evento: il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la consigliera comunale, Vittoria Cosentino e la presidente dell’Inner Wheel Salerno C.