Lapresse.it - Premi Coni-Ussi 2024, riconoscimento per Alberto Zanello di LaPresse

Sono stati consegnati al salone d’onore del. Tra iati, il giornalista diper la categoria Under 35 con la seguente menzione: “Serio, preparato scrupoloso, ai Giochi di Parigi si è confermato uno dei giovani emergenti del giornalismo nazionale. Si sta affermando e si sta facendo apprezzare, mostrando talento e stoffa da cronista, abbinati ad una grande forza di volontà e ad un senso non comune della ricerca della notizia declinato attraverso la inevitabile e doverosa rigidità di un’agenzia di stampa”.“Io li conosco bene frequentandoli tutti i giorni, sono professionisti preparati e attenti ma soprattutto non hanno mai fatto sconti a nessuno”, ha detto il presidente Giovanni Malagò a margine della cerimonia, alla quale era presente anche la direttrice diAlessia Lautone.