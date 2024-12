Calciomercato.it - Ou Maignan ed Hernandez, Fonseca annuncia il turnover per Milan-Sassuolo | CM.IT

I due calciatori francesi non ci saranno per la partita di domani, valevole gli Ottavi di finale di Coppa Italia: ecco il problemaNienteper Mikee Theo. I due giocatori salteranno la sfida di domani di Coppa Italia.perdee Theo: nienteCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itIl portiere, come appreso da Calciomercato.it, si è sottoposto ad un intervento chirurgico ai denti; il terzino, invece, sarà out per via dia una contusione subita nella sfida contro l‘Empoli. Entrambi dunque godranno di un turno di riposo e saranno pronti per giocare contro l’Atalanta venerdì sera.ilPauloinevitabilmente dovrà affidarsi alper sfidare il. La squadra rossonera avrà davvero poco tempo per recuperare le forze in vista della delicata sfida di venerdì sera contro l’Atalanta.