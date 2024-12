Secoloditalia.it - Occupazione, numeri record, l’orgoglio di Meloni: “I dati Istat ci incoraggiano ad andare avanti”

“Accogliamo positivamente idi ottobre diffusi oggi dall’, con l’in salita e il tasso di dische scende.che cia proseguire con determinazione il lavoro per rafforzare l’, sostenere famiglie e imprese, e costruire un futuro di crescita e stabilità per l’Italia”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia.A ottobre 2024 il tasso di disè infatti sceso al 5,8%, mai così basso dal 2007 e al contrario gli occupati sono aumentati di +47mila unità, attestandosi a 24 milioni 92mila, fissando a 62,5% il nuovoper il tasso diaccolti favorevolmente anche da Confcommercio: “Le stime provvisorie suggeriscono che la prudenza sui consumi possa essersi attenuata. A sistema con il buon dato sull’, questo costituisce il presupposto per una parte finale dell’anno un po’ migliore delle attese, con riflessi potenzialmente favorevoli sull’eredità da trasmettere al 2025”.