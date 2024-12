Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2025, Pogacar in ricognizione sul Poggio con Trentin e Matthews

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 2 dicembre 2024 - Se non è un'ossessione poco ci manca, con il diretto interessato che fa poco o nulla per nasconderla: Tadeje la, un feeling che fatica a decollare nonostante, sulla carta, la Classicissima (che neltornerà anche in versione femminile) sia la Monumento meno complicata. Forse il problema per lo sloveno, uno abituato a fare corsa dura proprio sulle pendenze più arcigne, è proprio questo: guai però a immaginarsi una resa da parte del corridore dell'UAE Team Emirates, che non a caso sta già studiando le contromosse per l'edizione del, in programma il 22 marzo. L'allenamento congiunto conNonostante all'appuntamento manchino diversi mesi, lo sloveno è già focalizzato su una delle poche corse ancora non presenti nel suo carniere, come si evince dall'allenamento congiunto immortalato sui social con Matteoe Michael