Ilgiorno.it - L’archistar Stefano Boeri, i primi 10 anni e i segreti del Bosco Verticale: “La prova del successo? Dylan Dog”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 2 novembre 2024 “Ho capito che ilsarebbe diventato importante non quando ha vinto il premio per il miglior grattacielo del mondo ma quando, qualche mese dopo, ho ricevuto dal grande Giuseppe Montanari l’immagine diDog e Groucho che guardavano perplessi questa strana, bizzarra, alta casa per alberi, umani e uccelli nel cuore di Milano”. L’architettoracconta un edificio diventato uno dei simboli di Milano ma anche un’icona pop protagonista di film, spot pubblicitari, libri e canzoni. Sono trascorsi 10dall’inaugurazione, nell’autunno 2014, delmilanese realizzato daStudio e gestito da Coima. Un edificio che ha creato un modello esportato in tutto il mondo, dai Paesi Bassi alla Cina. Per celebrare il decennale è stato realizzato un libro edito da Rizzoli e curato daArchitetti che oggi, alle 18, verrà presentato al Teatro Parenti.