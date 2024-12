Linkiesta.it - Joe Biden ha concesso la grazia al figlio Hunter

Il presidente degli Stati Uniti Joeha deciso di concedere la«piena e incondizionata» al«per quei reati contro gli Stati Uniti che ha commesso, potrebbe aver commesso o a cui ha preso parte nel periodo che va dal primo gennaio del 2014 al primo dicembre del 2024». Il neo presidente eletto Donald Trump ha definito la mossa «un abuso di potere».era stato al centro di due casi giudiziari per reati federali: prima condannato da un tribunale del Delaware per possesso illegale di arma da fuoco, e la sentenza era attesa per il prossimo 12 dicembre; poi si era dichiarato colpevole per evasione fiscale in California, e la sentenza era attesa per il 16 dicembre. Rischiava una condanna complessiva fino a venticinque anni di carcere.aveva più volte assicurato che non avrebbelaal, ma nel comunicato del «perdono» ha detto di sperare che gli americani «capiscano perché un padre e un presidente abbia preso questa decisione», alludendo alla persecuzione politica cheavrebbe vissuto in quantodel presidente.