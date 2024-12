Puntomagazine.it - Improvviso malore in campo per Bove, calciatore della fiorentina

Leggi su Puntomagazine.it

Inil giocatore accusa un forte, sono pochi secondi di panico. Viene chiamata tempestivamente l’ambulanza Al 17esimo minuto di partita ilEdoardo, uno dei calciatoriha accusato un forteaccasciandosi sulda gioco.In quel preciso istante era in corso il var di Lautaro Martinez per irregolarità. Ma d’tutto si ferma, dinanzi al. Poco prima,si era cambiato la maglia restando poi a torso nudo accennando dei forti capogiri.Le immagini delle telecamere hanno ripreso il momento esatto in cui Edoardo si allaccia le scarpe, fa qualche passo e barcolla non riuscendo a tenere il passo poi a un certo punto si accascia affianco ai compagni di gioco Dumfries e Calhanoglu che si rendono poco dopo contogravitàsituazione.