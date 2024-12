Iodonna.it - I regali più chic per stupire la fashion icon di casa

La corsa aidi Natale 2024 è ufficialmente iniziata. E scovare l’idea regalo perfetta per la mamma è tra le missioni più difficili, visto e considerato che tutto ciò che sappiamo in fatto di stile lo dobbiamo proprio a lei. Come accontentare le mamme più attente alla moda, di classe e sempre impeccabili? Victoria Beckham: «Il miglior regalo che David mi abbia mai comprato». Di cosa si tratta? X Leggi anche › La moda gioca d’anticipo e con gli sconti Black Friday 2024 è già tempo didi Natale La soluzione è puntare su un dono elegante, che rispecchi la sua personalità e il suo modo di vestire.