I Jalisse brindano alla loro ventottesima esclusione dal Festival di Sanremo: "Un record incredibile" | VIDEO

daldisono stati esclusi per lavolta daldi: il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, infatti, non fa parte della lista dei 30 big letta da Carlo Conti nel corso dell’edizione del Tg1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre.I due, che nel 1997 vinsero la kermesse musicale con il brano Fiumi di parole, hanno reagito all’con grande ironia.Sulprofilo Instagram, infatti, i due hanno pubblicato unin cui stappano una bottiglia di birra dopo aver appreso della: “E noi brindiamo ai 28 no. Un”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)Tra i commenti al post spicca quello di Francesca Alotta che vinse con Aleandro Baldi con Non Amarmi aldi1992 tra le Nuove Proposte.