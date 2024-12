Green Hub Production entra nel mondo dei video-podcast con Gen session

Leggi su Ildenaro.it

Due ospiti, due generazioni, un tema e un po’ di improvvisazione. Così dichiara nell’introduzione di ogni episodio Annamaria Gallo, giornalista e ideatrice del progetto, che ha scelto di affidarsi all’esperienza diHub, con la sua business unit, per trasformare un’intuizione in un progetto concreto.“C’è sempre più bisogno di confronto per creare vicinanza tra le generazioni lontane.” spiega Annamaria Gallo. “Genè un luogo dove le esperienze e le prospettive diverse si incontrano e si arricchiscono a vicenda. È un invito a superare gli stereotipi e a scoprire quanto possiamo imparare gli uni dagli altri in un racconto a ruota libera, come in una jammusicale dove l’improvvisazione e la spontaneità creano un’atmosfera unica. È un progetto che mi appassiona perché celebra la creatività e la libertà di espressione e collaborare conHub è stata una scelta naturale.