Isaechia.it - Grande Fratello, Maria Monsè nella Casa con la figlia Perla Maria: l’inaspettato retroscena sulla loro partecipazione

Leggi su Isaechia.it

Monsé e suaParavia pronte a varcare la porta rossa del?Come spoilerato nei giorni scorsi da Davide Maggio,più spiata d’Italia dovrebbero arrivare nuovi concorrenti. Onde evitare la chiusura anticipata del reality show di Alfonso Signorini, la produzione starebbe infatti cercando di mettere in atto alcune mosse, fra cui proprio quella di arruolare volti nuovi.Tra i nuovi concorrenti del reality ci sono, salvo smentite dell’ultima ora, anche l’ex Vippona, alla sua terzaal programma di Canale 5 e laneo 18enne.Stando a un’indiscrezione trapelata da Deianira Marzano, le due sarebbero già in albergo:Un mio conoscente ha saputo cheMonsé e suasono già in hotel pronte a entrare alcome concorrenti.