Governo Tajani Nessuna divisione profonda avanti fino alla fine

ROMA (ITALPRESS) – Nel“non c’è mai stato un contrasto su questioni di fondo. La nostra è un’alleanza strategica che viene da lontano, non un alleanza elettorale. Siamo, però, partiti diversi. Come Forza Italia rivendichiamo, da partito liberale, garantista, riformista, le nostre tesi. Ma un’idea differente non è una. Un’idea è un’idea. Avere opinioni diverse è normale e giusto, poi si fa la sintesi. Non si illuda nessuno che ci siano delle divisioni profonde dentro questo. Andremodella legislatura, se ne facciano una ragione”. Così il vicepremier, ministro e segretario nazionale di Fi, Antonio, in un’intervista al Quotidiano Nazionale.Sulla manovra conferma che Fi insisterà sulle richieste per un’ulteriore taglio dell’Irpef e per l’aumento delle pensioni minime: “insisteremo e vedremo quali spazi finanziari il ministro Giorgetti troverà.