Formiche.net - Futuro ipersonico. Si apre un nuovo capitolo per la Uss Zumwalt

La USS, il primo dei tre cacciatorpediniere stealth della sua classe, è attualmente in fase di retrofit presso un cantiere navale in Mississippi, dove gli operai stanno installando nuovi tubi di lancio per missili ipersonici. Questo intervento è finalizzato a sostituire i due sistemi di artiglieria “nativi” del vascello, mai attivati a causa dei costi proibitivi, trasformando la nave in una piattaforma per attacchi rapidi e precisi a distanze considerevoli. La, con un costo totale stimato di 7,5 miliardi di dollari, era stata inizialmente progettata per fornire fuoco di supporto durante le offensive anfibie del corpo dei Marine. Tuttavia, il progetto è stato accantonato poiché ogni singolo proiettile costava tra gli 800.000 e il milione di dollari. Nonostante le critiche e l’etichetta di “errore costoso”, larimane però una delle navi più tecnologicamente avanzate della Marina statunitense, grazie a innovazioni come la propulsione elettrica, il design stealth, una chiglia perforante per onde e un sistema di controllo automatizzato per incendi e danni.