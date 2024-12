Ilfattoquotidiano.it - Francia, governo Barnier appeso a un filo. Bardella minaccia: “Pronti a votare la sfiducia all’esecutivo”

Continuano i terremoti nella politica francese. IlMichel, nato da una delle più profonde crisi politiche mai attraversate dal Paese dopo lo scioglimento improvviso del Parlamento, rischia il voto di. Nel pomeriggio infatti, sarà presentato all’Assemblea nazionale, il disegno di legge sul finanziamento della previdenza sociale, ma manca un accordo tra le forze politiche e rischia di saltare tutto.Sotto pressione dell’opposizione, e in particolare del Rassemblement National, il premier – che non dispone di una maggioranza all’Assemblea – potrebbe ricorrere all’articolo 49.3 della Costituzione che consente di far passare il testo senza votazione. Se così dovesse decidere di fare, le opposizioni hanno già annunciato che presenteranno una mozione di censura. E il partito di Marine Le Pen ha fatto sapere di essere pronto aa favore insieme alle sinistre.