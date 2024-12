Formiche.net - Fenantyl, così la terapia del dolore abbatte i costi. Parla Mennini

Gli oppioidi, famiglia alla quale il Fentanyl appartiene, hanno una loro valenza, anche economica, oltre che sociale. Di questo è più che certo Francesco Saverio, capo dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Ssn presso il ministero della Salute, interpellato da Formiche.net a margine del convegno presso la Terrazza Civita a Roma Fentanyl, fra sicurezza e salute: oltre l’emergenza, organizzato dalle riviste Formiche e Healthcare Policy.parte dal valore della cosiddettadelper i malati, non solo quelli terminali. Campo in cui gli oppioidi rappresentano un valore aggiunto. “Questa, il cui obiettivo è quello di tenere a bada lo stimolo doloroso, cronico e spesso refrattario, al fine di migliorare la qualità della vita del paziente, deve interagire su tre aspetti: l’impatto, come detto, sulla qualità della vita dei pazienti e suiper le famiglie degli stessi, secondo la possibilità di accesso a queste terapie, terzo il controllo dell’illegalità che spesso prolifera intorno a questi tipi di farmaci”, premette