Iodonna.it - Ennesimo colpo di scena nel dance show. Il giudice e stilista ha lasciato lo studio senza dare spiegazioni: malore o coup de théâtre?

Chi segue Ballando con le stelle sa bene che ogni edizione è una vera e propria miniera di colpi di. Ma ciò che è accaduto sabato scorso hadavvero tutti a bocca aperta. Nel cuore della semifinale, infatti, Guillermo Mariotto ha improvvisamenteil suo posto da. A gestire la situazione, Milly Carlucci, che con un tono preoccupato ha commentato: «Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo». La curiosità è salita alle stelle: cos’è successo davvero? “Ballando con le stelle 2024”, cast: coppie, giuria, maestri guarda le foto Guillermo Mariotto, l’addio dopo l’esibizione di Amanda LearL’addio di Mariotto è avvenuto subito dopo il ballo di Amanda Lear, che si è esibita in qualità di “ballerina per una notte”.