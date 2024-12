Ilrestodelcarlino.it - Dal dolore alla rinascita. Estetica Ferrara fa il botto. La rivincita di Rosi e Simone

Dal mondo dei codici e del diritto, a quella del wellness e dell’. È la storia di Rosangela “” Romagnini, imprenditrice e operatricecon esperienza decennale nel settore, che si unisce a quella diReali, imprenditore, personal trainer e massaggiatore. Sabato hanno inaugurato l’ampliamento del loro centro estetico in via della Luna, nel cuore della città, con l’apertura del centro fitness RR Sculpt, metodo ideato e registrato dstessa Romagnini che verrà importato sia in Italia che in Europa. Si tratta di un’innovativa tecnica di manualità avanzata ideata da Rosangela Romagnini (RR sono infatti le sue iniziali) e introdotta nel mercato dell’nel 2023, ideale per il trattamento di gambe pesanti, stitichezza, squilibri ormonali, riduzione del girovita, definizione muscolare, adiposità localizzate, tonificazione del viso con effetto lifting.