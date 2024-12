Anteprima24.it - Crollo dell’albero nel Campus di Fisciano, l’appello di Europa Verde

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppoe Giovani Europeisti Verdi di Salerno.In questi giorni una tragedia ha colpito la comunità universitaria deldi, dove è crollato un pino di 15 metri che ha ferito tre ragazzi di cui uno in condizioni gravi. Questa è probabilmente una di quelle tragedie che si vedevano già all’orizzonte ma di cui nessuno si è preso carico. Comee Giovani Europeisti Verdi di Salerno, in questo momento di grande preoccupazione, ci stringiamo alla comunità universitaria tutta, alla famiglia e agli amici dei ragazzi.È il momento di cambiare gli schemi. Non è concepibile che dei giovani, intenti a costruirsi un futuro, debbano avere la paura di non essere al sicuro in una istituzione pubblica di prim’ordine come un’università.