Liberoquotidiano.it - Covid, studio EuCare: “La didattica a distanza ha causato disturbi psico-sociali e un calo dell'apprendimento”

Scuole e pandemia, forse si poteva fare meglio. Alla sede'Università Iulm di Roma sono stati presentati i risultati, nell'ambito di un convegno su scienza e pandemia. La ricerca ha evidenziato che sono aumentati ied è calata la capacità di. Il progetto, finanziato dall'Unione europea nell'ambito di Horizon Europe, ha coinvolto 27 partner e ha esaminato migliaia di studenti e insegnanti. In Italia (gli altri Paesi interessati all'indagine sono Portogallo e Messico) loha interessato 16 scuole in diverse aree geografiche, con oltre duemila partecipanti tra studenti e insegnanti. Uno dei risultati più significativia ricerca è che la chiusurae scuole non ha avuto un impatto rilevante sulla limitazione dei contagi, poiché la diffusione del virus era principalmente legata all'andamento generalea pandemia.