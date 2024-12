Thesocialpost.it - Canove di Roana, precipita nel burrone e muore: Sonia Dalla Vecchia lascia due figli

Un dolore immenso ha travolto la comunità di Schio e l’intero ospedale di Santorso per la perdita di, 51 anni, infermiera stimata e madre di due. Sonia ha perso la vita domenica in un tragico incidente di montagna durante un’escursione sull’Altopiano di Asiago, nel tratto del Bisele adi.Leggi anche: Milano, si butta sotto la metro a 14 anni: morto in ospedaleL’allarme è stato lanciato intorno alle 13, quando Sonia, in compagnia di un amico, è scivolata su un sentiero impervio. La caduta, da circa venti metri, è stata fatale: ha battuto la testa contro le rocce di una gola, una zona nota agli arrampicatori. I soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto fare nulla per salvarla.La notizia si è diffusa nel pomeriggio,ndo sgomenti amici, colleghi e conoscenti.